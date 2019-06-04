ПФ почав фінансування пенсій за червень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за червень і житлових субсидій за червень.\r\nПро це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.\r\nНа пенсійні виплати спрямовано 1 018,1 млн гривень.\r\nНа житлові субсидії спрямовано 3,2 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні ПФ на пенсійні виплати направив 20,52 млрд гривень. А на виплату пенсій та субсидій за березень виділили понад 40 млрд гривень.\r\nКабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.\r\nТим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично а фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів.