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04 червня 2019, вівторок, 14:32 25
Фінанси 2019-06-04T17:15:03+03:00
Українські Новини
ПФ почав фінансування пенсій за червень

ПФ почав фінансування пенсій за червень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за червень і житлових субсидій за червень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

На пенсійні виплати спрямовано 1 018,1 млн гривень.

На житлові субсидії спрямовано 3,2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні ПФ на пенсійні виплати направив 20,52 млрд гривень. А на виплату пенсій та субсидій за березень виділили понад 40 млрд гривень.

Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.

Тим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично а фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів.

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