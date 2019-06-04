ПФ почав фінансування пенсій за червень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за червень і житлових субсидій за червень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

На пенсійні виплати спрямовано 1 018,1 млн гривень.

На житлові субсидії спрямовано 3,2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні ПФ на пенсійні виплати направив 20,52 млрд гривень. А на виплату пенсій та субсидій за березень виділили понад 40 млрд гривень.

Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.

Тим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично а фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів.