Ліквідація тіньового ринку нафтопродуктів допоможе протистояти тиску Росії в паливній сфері, - "Консалтингова група "А-95"

"Консалтингова група "А-95" вважає за необхідне впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів для відшкодування частки експортованих з Росії нафтопродуктів.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Консалтингової групи" А-95 ", передають Українські Новіні.\r\nВ ньому наголошується, що найважливішим кроком для підтримки українських нафтопереробних заводів (НПЗ) після обмеження поставок нафтопродуктів з Росії стане ліквідація "тіньового" ринку нафтопродуктів.\r\nЗазначається, що центральним елементом цієї програми є запуск з 1 липня 2019 року ліцензування операцій з нафтопродуктами, впровадження системи моніторингу фактичних залишків палива на складах за допомогою рівнемірів в стаціонарних і пересувних сховищах, а також модернізація системи адміністрування паливного акцизу.\r\n"Нелегальні НПЗ та інші кустарні виробники переважно випускають бензин - надлишкову позицію в номенклатурі українських НПЗ. Це робить збільшення переробки неможливим. Контроль за торгівлею і переміщенням моторних палив повинен істотно знизити "тіньовий" оборот і в першу чергу дати стимул попиту на продукцію українських НПЗ" , - зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.\r\nКрім того, легалізація "тіньових" обсягів нафтопродуктів дозволить збільшити доходи державного бюджету, які можна використовувати для створення запасів нафтопродуктів на базі Державного агентства резерву.\r\nТакож уряд повинен зобов'язати акціонерне товариство "Укрзалізниця" і Міністерство оборони України сформувати та утримувати незнижуваний запас в обсязі не менше їх місячного споживання і необхідно прискорити внесення до парламенту законопроекту про створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, який знаходиться в стадії розробки близько чотирьох років.\r\nКрім того, в повідомленні наголошується, що для відшкодування поставок нафтопродуктів з Росії необхідно знизити портові збори, що допоможе знизити собівартість сировини та підвищити конкурентоспроможність експортної продукції українських НПЗ.\r\n"Стратегічним напрямком альтернативних поставок в "Консалтинговій групі "А-95" вважають імпорт по морю, який на даний момент забезпечує не більше 10% національного балансу дизельного палива. За розрахунками експертів, існуюча портова інфраструктура потенційно здатна замістити не тільки російські, але й білоруські поставки", - йдеться в повідомленні.\r\nВідзначається, що для цього необхідно вдвічі знизити портові збори до рівня середньоєвропейських, ввести пільговий залізничний тариф на вивезення палива з портів і пріоритетно забезпечити нафтоперевалочного комплекси рухомим складом.\r\n"Основним ризиком при переорієнтації на "морські" поставки є домінуюче становище групи "Приват" у сфері портової нафтоперевалки, що в сумі з контролем над найбільшим в країні Кременчуцьким НПЗ створює загрозу монополізації ринку. У зв'язку з цим уряду необхідно повернутися до активної участі в управлінні Кременчуцьким НПЗ, в якому державі належить 43% акцій, і розглянути можливість участі в завантаженні нафтою підприємства силами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", - зазначено в повідомленні.\r\nТакож "Консалтингова група "А-95" додала, що якщо реалізація даного комплексу заходів не дасть бажаного результату, уряду необхідно буде задіяти обмежувальні механізми у вигляді квот і мит по країні походження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Россія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції.\r\nТакож Нафтогазова асоціація України виступає за скасування перенесення впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів з 1 липня 2019 року на 1 січня 2021 року.