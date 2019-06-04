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  • Ліквідація тіньового ринку нафтопродуктів допоможе протистояти тиску Росії в паливній сфері, - "Консалтингова група "А-95"
04 червня 2019, вівторок, 13:02 17
Економіка 2019-06-04T13:15:49+03:00
Українські Новини
Ліквідація тіньового ринку нафтопродуктів допоможе протистояти тиску Росії в паливній сфері, - "Консалтингова

Ліквідація тіньового ринку нафтопродуктів допоможе протистояти тиску Росії в паливній сфері, - "Консалтингова група "А-95"

"Консалтингова група "А-95" вважає за необхідне впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів для відшкодування частки експортованих з Росії нафтопродуктів.

Про це йдеться в повідомленні "Консалтингової групи" А-95 ", передають Українські Новіні.

В ньому наголошується, що найважливішим кроком для підтримки українських нафтопереробних заводів (НПЗ) після обмеження поставок нафтопродуктів з Росії стане ліквідація "тіньового" ринку нафтопродуктів.

Зазначається, що центральним елементом цієї програми є запуск з 1 липня 2019 року ліцензування операцій з нафтопродуктами, впровадження системи моніторингу фактичних залишків палива на складах за допомогою рівнемірів в стаціонарних і пересувних сховищах, а також модернізація системи адміністрування паливного акцизу.

"Нелегальні НПЗ та інші кустарні виробники переважно випускають бензин - надлишкову позицію в номенклатурі українських НПЗ. Це робить збільшення переробки неможливим. Контроль за торгівлею і переміщенням моторних палив повинен істотно знизити "тіньовий" оборот і в першу чергу дати стимул попиту на продукцію українських НПЗ" , - зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Крім того, легалізація "тіньових" обсягів нафтопродуктів дозволить збільшити доходи державного бюджету, які можна використовувати для створення запасів нафтопродуктів на базі Державного агентства резерву.

Також уряд повинен зобов'язати акціонерне товариство "Укрзалізниця" і Міністерство оборони України сформувати та утримувати незнижуваний запас в обсязі не менше їх місячного споживання і необхідно прискорити внесення до парламенту законопроекту про створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, який знаходиться в стадії розробки близько чотирьох років.

Крім того, в повідомленні наголошується, що для відшкодування поставок нафтопродуктів з Росії необхідно знизити портові збори, що допоможе знизити собівартість сировини та підвищити конкурентоспроможність експортної продукції українських НПЗ.

"Стратегічним напрямком альтернативних поставок в "Консалтинговій групі "А-95" вважають імпорт по морю, який на даний момент забезпечує не більше 10% національного балансу дизельного палива. За розрахунками експертів, існуюча портова інфраструктура потенційно здатна замістити не тільки російські, але й білоруські поставки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для цього необхідно вдвічі знизити портові збори до рівня середньоєвропейських, ввести пільговий залізничний тариф на вивезення палива з портів і пріоритетно забезпечити нафтоперевалочного комплекси рухомим складом.

"Основним ризиком при переорієнтації на "морські" поставки є домінуюче становище групи "Приват" у сфері портової нафтоперевалки, що в сумі з контролем над найбільшим в країні Кременчуцьким НПЗ створює загрозу монополізації ринку. У зв'язку з цим уряду необхідно повернутися до активної участі в управлінні Кременчуцьким НПЗ, в якому державі належить 43% акцій, і розглянути можливість участі в завантаженні нафтою підприємства силами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", - зазначено в повідомленні.

Також "Консалтингова група "А-95" додала, що якщо реалізація даного комплексу заходів не дасть бажаного результату, уряду необхідно буде задіяти обмежувальні механізми у вигляді квот і мит по країні походження.

Як повідомляли Українські Новини, Россія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції.

Також Нафтогазова асоціація України виступає за скасування перенесення впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів з 1 липня 2019 року на 1 січня 2021 року.

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