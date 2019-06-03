Россия почти вдвое снизила поставки нефтепродуктов из-за санкций, - Герус

Россия после вступления в силу 1 июня 2019 года запрета на поставки нефтепродуктов в Украину, снизила экспорт на 30-50%.

Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

По словам эксперта, в данный момент на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего у Украины есть возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.

"Главная задача – иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", – убежден Герус.

Как сообщали Українські Новини, правительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с 1 июня.

Данилюк заявил, что необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России.

Тем временем, российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину.