Россия почти вдвое снизила поставки нефтепродуктов из-за санкций, - Герус

Россия после вступления в силу 1 июня 2019 года запрета на поставки нефтепродуктов в Украину, снизила экспорт на 30-50%.\r\nОб этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.\r\nПо словам эксперта, в данный момент на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего у Украины есть возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.\r\n"Главная задача – иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", – убежден Герус.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, правительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с 1 июня.\r\nДанилюк заявил, что необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России.\r\nТем временем, российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину.