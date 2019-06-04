У Москві відновили слідчі дії з участю захоплених українських моряків, - адвокат

Вчора, 3 червня, в Москві поновилися слідчі дії з участю українських моряків, які були захоплені ФСБ Росії в Керченській протоці в листопаді 2018. Про це повідомляє адвокат Микола Полозов в Facebook.\r\n"Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з раніше призначеними і виконаними експертизами. Протягом сьогоднішнього дня слідчі дії проводяться щодо Михайла Власюка і Юрія Будзило", – йдеться в повідомленні.\r\nТакож Полозов зазначив, що для надання звіту Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення захоплених українських кораблів і 24 членів їх екіпажів у російської влади залишилось 22 дні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна вимагає від Росії час і місце повернення українських моряків і кораблів.\r\nТим часом, у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.