У Москві відновили слідчі дії з участю захоплених українських моряків, - адвокат

Вчора, 3 червня, в Москві поновилися слідчі дії з участю українських моряків, які були захоплені ФСБ Росії в Керченській протоці в листопаді 2018. Про це повідомляє адвокат Микола Полозов в Facebook.

"Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з раніше призначеними і виконаними експертизами. Протягом сьогоднішнього дня слідчі дії проводяться щодо Михайла Власюка і Юрія Будзило", – йдеться в повідомленні.

Також Полозов зазначив, що для надання звіту Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення захоплених українських кораблів і 24 членів їх екіпажів у російської влади залишилось 22 дні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вимагає від Росії час і місце повернення українських моряків і кораблів.

Тим часом, у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.