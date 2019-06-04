У травні житло в новобудовах здорожчало на 1,5%

У травні порівняно з квітнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 1,5%, або на 364 гривні, до 25 415 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 3,4%, порівняно з травнем 2018 року - на 5,8%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в травні в порівнянні з квітнем, середня ціна підвищилася на 0,1% до 19 946 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,6% до 23 373 гривні/кв. м.

В бізнес-класі ціна підвищилася на 1,2% до 37 487 гривень/кв. м, а в преміум-класі - знизилася на 1,7% до 56 778 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 18% від загальної кількості, у Печерському та Солом'янському – по 14%, у Шевченківському районі – 12%, у Дарницькому – 13%.

Менша кількість новобудов пропонувалася в Дніпровському районі - 7%, у Святошинському та Подільському – 6%, в Оболонському та Деснянському районах – по 5%.

У травні були розпочаті або відновлені продажі квартир у 4 житлових комплексах.

Призупинені або закриті продажі в 4 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, ріелтори прогнозують подальше подорожчання житла в новобудовах.

Також експерт поділився секретами перевірки забудовника при купівлі квартири в новобудові.