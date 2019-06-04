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04 червня 2019, вівторок, 09:25 7
Життя 2019-06-04T10:00:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про підйом рівня води в річках Прикарпаття

Рятувальники попередили про підйом рівня води в річках Прикарпаття

Річка. Карпати
Річка. Карпати

Сьогодні, 4 червня, в річках на Прикарпатті очікується підйом рівня води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що очікуються опади, і, як наслідок – підйом води в річках.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними опадами, протягом 4-5 червня на річках басейнів Дністра (Івано-Франківська обл.), Прута, Сірету очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м, в малих водотоках - на 0,5-1,5 м над рівнями 3 червня в 8 годин, без негативних наслідків. В місцях проходження сильних злив формування значного місцевого і схильного стоку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром.

Раніше українців попередили про різке погіршення погоди.

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