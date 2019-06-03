Завтра Украину накроют дожди и грозы, местами со шквальным ветром

4 июня в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, температура ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем кратковременные дожди.\r\nТемпература ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n3 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном море +20…+21 градус, в районе Хорлов +27 градусов, в Азовском море +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.\r\nРанее синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели.