підписатися на розсилку
26.65 27
29.5 30.15
˟
ONLINE
4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

04 червня 2019, вівторок, 08:25 9
Політика 2019-06-04T10:15:03+03:00
Українські Новини
Facebook вперше призначив менеджера в Україні

Facebook вперше призначив менеджера в Україні

Facebook.
Facebook.

Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook вибрала її на посаду менеджера з публічної політики в Україні.

Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін в Facebook.

"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.

Золотухін додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії.

ФОТО FACEBOOK.COM/SEMPER.IN.ALTUMФОТО FACEBOOK.COM/SEMPER.IN.ALTUM

За словами Золотухіна, Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил та наснаги і обіцяємо підтримати у всіх справах, які будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж", - написав заступник міністра інформації.

Раніше в Facebook не було менеджера з питань публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, Facebook змінить дизайн.

У минулому році Facebook запустив спрощену версію Messenger, яка стала четвертою за рахунком.

Facebook судиться з двома українцями через незаконне збирання особистих даних.

Раніше Facebook видалив більше 500 російських груп, які поширювали про Україну фейкові новини.

Більше новин про: Facebook Катерина Крук

Архів
Новини
У травні житло в новобудовах здорожчало на 1,5% 09:54
Рада у вівторок розгляне законопроект про легалізацію канабісу 09:48
У Москві відновили слідчі дії з участю захоплених українських моряків, - адвокат 09:48
Керівником виборчої кампанії Аграрної партії став Олег Корбан 09:30
Рятувальники попередили про підйом рівня води в річках Прикарпаття 09:25
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою 13:15
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok