Facebook вперше призначив менеджера в Україні

Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook вибрала її на посаду менеджера з публічної політики в Україні.

Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін в Facebook.

"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.

Золотухін додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії.

ФОТО FACEBOOK.COM/SEMPER.IN.ALTUM

За словами Золотухіна, Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил та наснаги і обіцяємо підтримати у всіх справах, які будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж", - написав заступник міністра інформації.

Раніше в Facebook не було менеджера з питань публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018 року.

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