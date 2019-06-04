Facebook вперше призначив менеджера в Україні

Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook вибрала її на посаду менеджера з публічної політики в Україні.\r\nПро це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін в Facebook.\r\n"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.\r\nЗолотухін додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії.\r\nФОТО FACEBOOK.COM\/SEMPER.IN.ALTUM\r\nЗа словами Золотухіна, Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.\r\n"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил та наснаги і обіцяємо підтримати у всіх справах, які будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж", - написав заступник міністра інформації.\r\nРаніше в Facebook не було менеджера з питань публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018 року.\r\n\r\nНагадаємо, Facebook змінить дизайн.\r\n\r\nУ минулому році Facebook запустив спрощену версію Messenger, яка стала четвертою за рахунком.\r\nFacebook судиться з двома українцями через незаконне збирання особистих даних.\r\nРаніше Facebook видалив більше 500 російських груп, які поширювали про Україну фейкові новини.\r\n