Facebook изменит дизайн

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал редизайн сайта и приложения, а также запуск мессенджера для рабочего стола компьютера.\r\nОб этом он заявил во время открытия конференции для разработчиков, сообщило "Громадське".\r\nОбразцы нового дизайна соцсети Facebook показала в Twitter. По плану редизайн произойдет в несколько ближайших месяцев.\r\nВ частности, после редизайна на сайте и в приложении Facebook исчезнет традиционная синяя "шапка" вверху. В новом дизайне, который получил название FB5, внимание акцентируется на группах (Groups), которые компания считает "наиболее значимой функцией соцсети".\r\nВкладка с группами занимать видное место в правом верхнем углу, новости групп отображаться в соответствии с личных предпочтений пользователей.\r\nКроме этого, пользователям станет легче находить группы, которые совпадают с их интересами.\r\nТакже Facebook запустит улучшенную версию приложения Messenger, в котором также изменят дизайн и уменьшат его объем.\r\nMessenger запустят и для рабочего стола – его можно будет использовать в операционных системах Windows и MacOs.\r\n\r\nРедизайн Facebook. Фото: Facebook \r\nКак сообщали Українські Новини, в прошлом году Facebook запустил упрощенную версию Messenger, которая стала четвертой по счету.\r\nFacebook судится с двумя украинцами из-за незаконного сбора личных данных.\r\nРанее Facebook удалил более 500 российских групп, которые распространяли об Украине фейковые новости.