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01 мая 2019, среда, 10:58 327
Технологии 2019-05-01T11:45:01+03:00
Українські Новини
Facebook изменит дизайн

Facebook изменит дизайн

Цукерберг. Скриншо видео youtube Guardian News
Цукерберг. Скриншо видео youtube Guardian News

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал редизайн сайта и приложения, а также запуск мессенджера для рабочего стола компьютера.

Об этом он заявил во время открытия конференции для разработчиков, сообщило "Громадське".

Образцы нового дизайна соцсети Facebook показала в Twitter. По плану редизайн произойдет в несколько ближайших месяцев.

В частности, после редизайна на сайте и в приложении Facebook исчезнет традиционная синяя "шапка" вверху. В новом дизайне, который получил название FB5, внимание акцентируется на группах (Groups), которые компания считает "наиболее значимой функцией соцсети".

Вкладка с группами занимать видное место в правом верхнем углу, новости групп отображаться в соответствии с личных предпочтений пользователей.

Кроме этого, пользователям станет легче находить группы, которые совпадают с их интересами.

Также Facebook запустит улучшенную версию приложения Messenger, в котором также изменят дизайн и уменьшат его объем.

Messenger запустят и для рабочего стола – его можно будет использовать в операционных системах Windows и MacOs.

Редизайн Facebook. Фото: Facebook Редизайн Facebook. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году Facebook запустил упрощенную версию Messenger, которая стала четвертой по счету.

Facebook судится с двумя украинцами из-за незаконного сбора личных данных.

Ранее Facebook удалил более 500 российских групп, которые распространяли об Украине фейковые новости.

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