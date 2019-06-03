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03 червня 2019, понеділок, 22:26 18
Економіка 2019-06-04T00:15:01+03:00
Українські Новини
Росія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції, - Герус

Росія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції, - Герус

Росія після вступу в силу 1 червня 2019 року заборони на поставки нафтопродуктів в Україну, знизила експорт на 30-50%.

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус в Facebook.

За словами експерта, в даний момент на українському ринку спостерігається профіцит нафтопродуктів, на тлі чого в України є можливість переорієнтуватися на альтернативні джерела поставок.

"Головне завдання – мати диверсифіковані джерела постачання нафтопродуктів до початку збору врожаю, коли буде рости попит на паливо", – переконаний Герус.

Як повідомляли Українські Новини, уряд Росії заборонив експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з 1 червня.

Данилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.

Тим часом, російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива в Україну.

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