Росія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції, - Герус

Росія після вступу в силу 1 червня 2019 року заборони на поставки нафтопродуктів в Україну, знизила експорт на 30-50%.\r\nПро це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус в Facebook.\r\nЗа словами експерта, в даний момент на українському ринку спостерігається профіцит нафтопродуктів, на тлі чого в України є можливість переорієнтуватися на альтернативні джерела поставок.\r\n"Головне завдання – мати диверсифіковані джерела постачання нафтопродуктів до початку збору врожаю, коли буде рости попит на паливо", – переконаний Герус.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, уряд Росії заборонив експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з 1 червня.\r\nДанилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.\r\nТим часом, російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива в Україну.