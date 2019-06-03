Прокуратура просить суд засудити до 6,5 років в'язниці екс-бійця АТО Торбіна за вбивство Гандзюк

Прокуратура просить Покровський районний суд Дніпропетровської області засудити до 6 років і 6 місяців в'язниці екс-бійця АТО Сергія Торбіна за вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це на засіданні 3 червня сказала суддя Олена Чорна, передають Українські Новини.

Вона оголосила угоду про визнання провини, укладену Торбіним і прокурором Вікторією Калитою 19 квітня.

Згідно з ним, обвинувачений повністю визнає свою провину, кається і погоджується отримати покарання у вигляді 6,5 року в'язниці.

"Провину визнаю в повному обсязі", - заявив Торбін на суді.

Прокуратура інкримінує йому пособництво і підбурювання до завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк.

В обвинувальному акті зазначено, що саме Торбін на прохання замовника злочину організував своїх колишніх товаришів по службі з "Української добровольчої армії" Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського і Віктора Горбунова для нападу на Гандзюк.

За злочин екс-учасники АТО отримали 4,5 тис. доларів.

На засіданні в понеділок суд повідомив, що всі п'ятеро підсудних визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.

При цьому адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк, просили суд не розглядати зазначені угоди зі слідством і повернути обвинувальний акт у прокуратуру.

Суд відмовив у цьому клопотанні адвокатів.

Прокурор, в свою чергу, повідомив, що прізвище Мангера в цих угодах і обвинувальному акті не згадується.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований.

Раніше підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.