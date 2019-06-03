Сім'я загиблого під час паводку під Ужгородом хлопчика отримає матдопомогу, - Єрмак

Помічник Президента Андрій Єрмак повідомив, що сім'я загиблого під час паводку у Закарпатській області хлопчика, якого змило течією річки на шкільній перерві, отримає матеріальну допомогу.\r\nПро це Єрмак написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецького районного ради та Закарпатської обласної державної адміністрації вже прийняті, документи оформлені, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" вже на цьому тижні", - написав він.\r\nПомічник Президента також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недбалості педагогів, які залишили дитину без нагляду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Єрмак вважає загибель хлопчика під час паводку у Закарпатській області обумовленої халатністю.\r\nВ Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів були підтоплені понад 100 дворів з житловими будинками. \r\nНегода на заході України забрала життя двох людей, в тому числі 11-річного хлопчика.\r\n11-річний хлопчик під час перерви у школі вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича повені, і його віднесло течією.