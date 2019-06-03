Сім'я загиблого під час паводку під Ужгородом хлопчика отримає матдопомогу, - Єрмак

Помічник Президента Андрій Єрмак повідомив, що сім'я загиблого під час паводку у Закарпатській області хлопчика, якого змило течією річки на шкільній перерві, отримає матеріальну допомогу.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецького районного ради та Закарпатської обласної державної адміністрації вже прийняті, документи оформлені, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" вже на цьому тижні", - написав він.

Помічник Президента також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недбалості педагогів, які залишили дитину без нагляду.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак вважає загибель хлопчика під час паводку у Закарпатській області обумовленої халатністю.

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