підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 21:46 10
Політика 2019-06-03T23:00:02+03:00
Українські Новини
Сім'я загиблого під час паводку під Ужгородом хлопчика отримає матдопомогу, - Єрмак

Сім'я загиблого під час паводку під Ужгородом хлопчика отримає матдопомогу, - Єрмак

Паводок на Закарпатті. Фото: depo.ua
Паводок на Закарпатті. Фото: depo.ua

Помічник Президента Андрій Єрмак повідомив, що сім'я загиблого під час паводку у Закарпатській області хлопчика, якого змило течією річки на шкільній перерві, отримає матеріальну допомогу.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецького районного ради та Закарпатської обласної державної адміністрації вже прийняті, документи оформлені, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" вже на цьому тижні", - написав він.

Помічник Президента також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недбалості педагогів, які залишили дитину без нагляду.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак вважає загибель хлопчика під час паводку у Закарпатській області обумовленої халатністю.

В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів були підтоплені понад 100 дворів з житловими будинками.

Негода на заході України забрала життя двох людей, в тому числі 11-річного хлопчика.

11-річний хлопчик під час перерви у школі вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича повені, і його віднесло течією.

Більше новин про: Паводок Матеріальна допомога Андрій Єрмак

Архів
Новини
Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських 22:50
Росія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції, - Герус 22:26
ДТЕК Енерго збільшив інвестиції у виробництво на 35%, незважаючи на зниження прибутку на 5% 22:10
Прокуратура просить суд засудити до 6,5 років в'язниці екс-бійця АТО Торбіна за вбивство Гандзюк 22:01
Сім'я загиблого під час паводку під Ужгородом хлопчика отримає матдопомогу, - Єрмак 21:46
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою 13:15
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok