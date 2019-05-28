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28 мая 2019, вторник, 22:04 110
Происшествия 2019-05-28T22:08:22+03:00
Українські Новини
Мальчик погиб при паводке под Ужгородом из-за халатности, - помощник Зеленского

Мальчик погиб при паводке под Ужгородом из-за халатности, - помощник Зеленского

Помощник Президента Андрей Ермак считает гибель мальчика во время паводка в Закарпатской области халатностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что Ермак 27 мая посетил Закарпатскую область, которая пострадала от паводка.

В частности он побывал в Воловецкой общеобразовательной школе, где погиб 11-летний мальчик.

Он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течением.

Трагедия произошла во время перерыва.

Помощник Президента пообщался по поводу расследования ситуации с директором школы и начальником районного отдела полиции.

Он также заявил, что ответить за то, что произошло, должны представители учебного заведения, а школу школу нужно огородить, чтобы избежать повторения трагедии.

"Это была халатность. Хотя мне попытались рассказать, что это несчастный случай", - сказал он.

Он также передал слова соболезнования от Президента Владимира Зеленского родителям погибшего.

Кроме того, Ермак сообщил, что вскоре будет представлен новый главы обладминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей были подтоплены более 100 дворов с жилыми домами. 

Непогода на западе Украины унесла жизни двух человек, в том числе 11-летнего мальчика.

Больше новостей о: Паводок гибель детей наводнение в Украине Андрей Ермак

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