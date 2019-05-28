Мальчик погиб при паводке под Ужгородом из-за халатности, - помощник Зеленского

Помощник Президента Андрей Ермак считает гибель мальчика во время паводка в Закарпатской области халатностью.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что Ермак 27 мая посетил Закарпатскую область, которая пострадала от паводка.\r\nВ частности он побывал в Воловецкой общеобразовательной школе, где погиб 11-летний мальчик.\r\nОн вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течением. Трагедия произошла во время перерыва.\r\nПомощник Президента пообщался по поводу расследования ситуации с директором школы и начальником районного отдела полиции.\r\nОн также заявил, что ответить за то, что произошло, должны представители учебного заведения, а школу школу нужно огородить, чтобы избежать повторения трагедии.\r\n"Это была халатность. Хотя мне попытались рассказать, что это несчастный случай", - сказал он.\r\nОн также передал слова соболезнования от Президента Владимира Зеленского родителям погибшего.\r\nКроме того, Ермак сообщил, что вскоре будет представлен новый главы обладминистрации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей были подтоплены более 100 дворов с жилыми домами. \r\nНепогода на западе Украины унесла жизни двух человек, в том числе 11-летнего мальчика.