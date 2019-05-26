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26 мая 2019, воскресенье, 14:45 90
Происшествия 2019-05-26T14:46:34+03:00
Українські Новини
Непогода на западе Украины унесла жизни двух человек

Непогода на западе Украины унесла жизни двух человек

Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: Факты.
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: Факты.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате неблагоприятных погодных условий погибли 2 человека - 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик из Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ситуацией с подтоплениями в западных областях страны, передают Українськi Новини.

"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей, по оперативным данным, частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7,3 тыс. домохозяйств, 8,8 тыс. га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов", - сказано в сообщении со ссылкой на первого замглавы ГосЧС Олега Мельчуцкого.

В частности, по его словам, самая сложная ситуация - в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах подтоплены более 1,8 тыс. жилых домов и 6,7 тыс. домохозяйств, 8,5 тыс. га сельхозугодий и пастбищ, повреждены 14 км берегоукреплений и более 950 сооружений.

"К сожалению, имеем двух погибших - 57-летнего жителя Ивано-Франковской области и 11-летнего мальчика из Закарпатья", - цитируется в сообщении председательствующий на заседании комиссии вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Как сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей были подтоплены более 100 дворов с жилыми домами.

Тем временем, в Украине объявили штормовое предупреждение и уровень опасности 1-й степени.

В краину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

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