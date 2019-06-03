Поліцейським,що стріляли у дитину, оголосили про підозру у хуліганстві

Прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозру в хуліганстві та просить суд їх заарештувати у справі про поранення 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це написав у соціальній мережі Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передають Українські Новини.

Він зазначив, що прокуратура Київської області змінила підозру за результатами проведених слідчих дій та встановлення нових обставин вчинення 2 співробітниками патрульної поліції кримінального злочину, передбаченого ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Прокуратура прийняла рішення про доповнення наявної кваліфікації скоєного ними злочину ще й ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

Таким чином, патрульним поліцейськими повідомлено про нову підозру і підготовлено клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення від займаних посад.

Зазначені клопотання направлено до Голосіївського районного суду Києва.

Досудове розслідування триває і перебуває на особистому контролі прокурора області.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Поліцейських, які поранили в голову дитину під Києвом, затримано.