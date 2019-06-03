Аудит "Укроборонпрому" досі не розпочався, незважаючи на рішення Кабміну

Державний концерн "Укроборонпром", що став фігурантом розслідування про корупцію, не визначив міжнародного аудитора у відведений Кабінетом Міністрів строк - до 25 травня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба концерну.

"У травні Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України про виділення для Концерну 32,5 млн гривень, який Концерном було погоджено (з деякими зауваженнями). На сьогодні зазначені кошти ще не отримано", - повідомили в прес-службі.

Раніше у відповідь на запит Українських Новин Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що згідно протоколу №19 засідання Кабінету Міністрів від 15 травня 2019 року "Укроборонпрому" було доручено в 10-денний термін завершити проведення переговорних процедур щодо визначення аудиторської компанії для здійснення публічного фінансового аудиту концерну.

Агентство направило запит до "Укрборонпром" щодо того, яка міжнародна компанія обрана для проведення аудиту і яка вартість послуг міжнародної аудиторської компанії.

Виходячи з відповіді, станом на 3 червня аудитор не визначений.

При цьому в прес-службі відзначили, що в системі Prozzoro в 2017 році був оголошений тендер на проведення огляду концерну на загальну суму 130 млн гривень.

"Укроборонпром" неодноразово звертався до уряду з проханням виділити зазначену суму, однак до останнього часу це питання залишалося невирішеним.

Як повідомляли Українські Новини, 16 березня Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести публічний аудит "Укроборонпрому".

17 квітня він заявив, що аудит запущений, прийнято рішення уряду про його фінансування, і до аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній.

Однак рішення про виділення 32 млн гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" Кабмін прийняв тільки 22 травня.