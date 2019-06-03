Зеленський пообіцяв допомогу закордонних лікарів пораненому поліцейськими 5-річному хлопчику

Президент Володимир Зеленський готовий допомогти при необхідності з залученням іноземних лікарів для лікування 5-річного хлопчика, пораненого поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому (Київська область).

Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Зеленського Юлія Мендель, передають Українські Новини.

"Внаслідок трагедії в Переяслав-Хмельницькому отримав кульове поранення маленький 5-річний хлопчик 2014 року народження. Він зараз перебуває у нейрохірургічному центрі в Києві. Вранці у нього було стабільне дуже важкий стан. Йому надається необхідне лікування, він знаходиться на штучній вентиляції легенів. Зараз йде розмова про те, чи потрібна допомога закордонних фахівців. Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль, і якщо це буде потрібно, то він надасть необхідних фахівців і допомога буде надана хлопчику", - сказала вона.

Мендель додала, що подібна поведінка правоохоронців неприпустима.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує кримінальне виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримані.