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  • Гендиректора заводу в Харкові і його родині погрожують фізичною розправою, - "Укроборонпром"
03 червня 2019, понеділок, 16:42 9
Події 2019-06-03T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гендиректора заводу в Харкові і його родині погрожують фізичною розправою, - "Укроборонпром"

Гендиректора заводу в Харкові і його родині погрожують фізичною розправою, - "Укроборонпром"

"Укроборонпром".

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що новопризначеному директорові державного підприємства "Завод ім. Малишева" (Харків) Олександрові Чурсіну і його родині погрожують фізичною розправою.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"Генеральному директору ДП "Заводу ім. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", Олександру Чурсіну і його родині погрожують розправою.

Відразу після призначення Олександр Чурсін зіткнувся з жорстким опором вже колишнього директора заводу Олександра Хланя, якого було звільнено з посади у зв'язку із завершенням дії контракту. За останній тиждень біля прохідної заводу був організований нечисленний "мітинг на підтримку Хланя", а ним самим подано позов до Комінтернівського районного суду Харкова", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні суд визнав правомірність звільнення Хланя, однак Чурсін і члени його сім'ї зіткнулися з погрозами, які надходять телефоном.

Невідомі обіцяють розправитися з Чурсіним і його сім'єю, якщо він не відмовиться від займаної посади.

"У концерні переконані, що таке свавілля, загрози і спроби залякати нового керівника стратегічного для українського оборонно-промислового комплексу підприємства неприпустимі. Така ситуація вимагає негайного втручання правоохоронців, які зобов'язані виявити зловмисників. Своєю чергою суд повинен дати правову оцінку їхнім діям і призначити відповідне покарання", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що відповідну заяву вже передано до правоохоронних органів.

Крім того, "Укроборонпром" вимагає від правоохоронців забезпечити безпеку Чурсіна та його сім'ї.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковський просить політиків припинити силовий тиск на його сім'ю.

Тим часом на аудит "Укроборонпрому" виділили 32 млн гривень а у Зеленського проти ліквідації "Укроборонпрому".

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