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03 червня 2019, понеділок, 16:36 37
Суспільство 2019-06-04T11:21:30+03:00
Українські Новини
Дитина, у яку стріляли п'яні поліцейські, у вкрай тяжкому стані - куля все ще в голові

Дитина, у яку стріляли п'яні поліцейські, у вкрай тяжкому стані - куля все ще в голові

Стан 5-річного хлопчика, якого в Переяслав-Хмельницькому поранили п'яні правоохоронці, є вкрай важким. Куля залишається в мозку. Медики поки не дають ніяких прогнозів, про це сказав головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук, передає 24 канал.

Дитина перебуває у вкрай важкому стані, на апараті штучного дихання. Функції серцево-судинної системи підтримуються з допомогою медикаментів. Лікар також наголосив, що травма – надважка, з ушкодженням однієї з півкуль мозку.

Згідно з медичними протоколами і стандартами НАТО, у дитини – бойова травма. Виконано повторне оперативне втручання: видалена гематома, частина черепа. Ця травма є такою, на яку реагують всі органи, також підключається поліорганна недостатність, – розповів Гончарук.

Куля залишається в мозку. Діставати її, на думку нейрохірургів, недоцільно. Лікарі відзначають, що зараз головне – врятувати життя дитині.

"Тяжкість травми така, що робити прогнози нерозумно. Ми максимально використаємо все, щоб врятувати життя дитині. Ми зробили максимальний обсяг оперативного втручання, зараз завдання – стабілізувати стан", – зазначив лікар.

Поліцейські, яких підозрюють у пораненні 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького, визнали свою провину.

ДБР розслідує кримінальне виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

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