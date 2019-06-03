Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному Суді Федора Веніславського.\r\nПро це йдеться в указі Президента №351 від 3 червня, передають Українські Новини.\r\nПризначити Веніславський Федора Володимировича представником Президента України в Конституційному Суді України.\r\nВеніславський народився в 1969 році в селищі міського типу Олика Ківерцівського району Волинської області, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.\r\n5 разів балотувався в депутати Верховної Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.\r\nРаніше КС звільнив голову суду Шевчука з посади судді. За звільнення Шевчука проголосувала мінімально необхідна кількість суддів - 12. Шевчука звинуватили в політизації роботи суду та невідповідністі посаді, що займається.\r\nПізніше Конституційний Суд обрав нового главу.\r\nЕкс-голова КС Шевчук оскаржив своє звільнення, попросивши відновити його на посаді.