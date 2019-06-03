Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному Суді Федора Веніславського.

Про це йдеться в указі Президента №351 від 3 червня, передають Українські Новини.

Призначити Веніславський Федора Володимировича представником Президента України в Конституційному Суді України.

Веніславський народився в 1969 році в селищі міського типу Олика Ківерцівського району Волинської області, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

5 разів балотувався в депутати Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.

Раніше КС звільнив голову суду Шевчука з посади судді. За звільнення Шевчука проголосувала мінімально необхідна кількість суддів - 12. Шевчука звинуватили в політизації роботи суду та невідповідністі посаді, що займається.

Пізніше Конституційний Суд обрав нового главу.

Екс-голова КС Шевчук оскаржив своє звільнення, попросивши відновити його на посаді.