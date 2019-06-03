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03 червня 2019, понеділок, 15:01 23
Життя 2019-06-03T15:04:06+03:00
Українські Новини
Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром

Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром

Птах. Дощ. Фото: reading
Птах. Дощ. Фото: reading

4 червня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасні дощі.

Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

3 червня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про різке погіршення погоди.

Раніше синоптик попередила про небезпечну погоду на початку тижня.

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