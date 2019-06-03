Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром

4 червня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nУ Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +23...+30 градусів.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті вночі без опадів, вдень короткочасні дощі.\r\nТемпература вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n3 червня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українців попередили про різке погіршення погоди.\r\nРаніше синоптик попередила про небезпечну погоду на початку тижня.