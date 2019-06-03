підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 14:51 26
Силові структури 2019-06-03T14:54:41+03:00
Українські Новини
На Донбасі загинув десантник

На Донбасі загинув десантник

Військовослужбовець Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил загинув в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування ДШВ, передають Українські Новини.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 3 червня, під час виконання завдань за призначенням у районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович", - сказано в ньому.

Загиблий десантник був родом із Запоріжжя, у нього залишилися дружина, дочка і син.

Командування Десантно-штурмових військ висловлює співчуття рідним і близьким військового.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі військові в бою знищили одного бойовика.

Тим часом, за даними СЦКК, бойовики обстріляли Сентяновку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ.

Більше новин про: Десантники Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі

Архів
Новини
Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС 15:32
Проект Екошкола «Фармак» увійшов у топ-10 проектів сталого розвитку України 15:29
Прихильники Супрун знову захопили Одеський медуніверситет: відтіснили охорону і зайняли ректорат, – ЗМІ 15:27
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром 15:01
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok