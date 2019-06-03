На Донбасі загинув десантник

Військовослужбовець Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил загинув в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування ДШВ, передають Українські Новини.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 3 червня, під час виконання завдань за призначенням у районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович", - сказано в ньому.

Загиблий десантник був родом із Запоріжжя, у нього залишилися дружина, дочка і син.

Командування Десантно-штурмових військ висловлює співчуття рідним і близьким військового.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі військові в бою знищили одного бойовика.

Тим часом, за даними СЦКК, бойовики обстріляли Сентяновку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ.