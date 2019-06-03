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03 червня 2019, понеділок, 14:44 13
Силові структури 2019-06-03T15:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі чотири бойовика підірвалися на власних мінних полях, - розвідка

На Донбасі чотири бойовика підірвалися на власних мінних полях, - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що 4 російських військових загинули внаслідок підриву на власних мінних полях на Донбасі 1-3 червня.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута, передають Українські Новини.

За даними розвідки, російсько-окупаційні війська в авральному порядку почали обладнувати мінно-вибуховими загородженнями нові позиції на окупованих територіях Донбасу.

"Поспішність дій противника з мінування території при відсутності взаємодії між підрозділами призводить до численних підривів російських військовослужбовців на власних мінах. Так, протягом 3 минулих днів із зазначених причин загинули 4 військовослужбовці російсько-окупаційних військ", - повідомив речник Міноборони.

Він зазначив, що хаотичне встановлення мін загрожує також цивільному населенню Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, група російських військових підірвалася на власному мінному полі на Донбасі.

Раніше розвідка Міноборони заявила, що кілька груп російських снайперів прибули на окуповану частину Донецької і Луганської областей.

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