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08 мая 2019, среда, 12:59 272
Силовые структуры 2019-05-08T13:01:32+03:00
Українські Новини
"Не рой другому яму": группа российских военных подорвалась на собственном минном поле на Донбассе

"Не рой другому яму": группа российских военных подорвалась на собственном минном поле на Донбассе

Война на Донбассе. Фото: Минобороны Украины
Война на Донбассе. Фото: Минобороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что подразделение российских военнослужащих подорвалось на собственном минном поле в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

По данным разведки, российско-оккупационные войска начали активно устанавливать на передовых позициях запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

"Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевых заданий зашло на собственное минное поле и получило потери убитыми и раненными", - сообщил Мотузянык.

Он не назвал точное количество погибших оккупантов.

В то же время, по данным украинской военной разведки, российское командование распространяет информацию, что данное подразделение не подорвалось на минах, а попало под обстрел противника.

Как сообщали Українськi Новини, разведка Минобороны заявляет, что несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

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