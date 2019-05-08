"Не рой другому яму": группа российских военных подорвалась на собственном минном поле на Донбассе

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что подразделение российских военнослужащих подорвалось на собственном минном поле в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

По данным разведки, российско-оккупационные войска начали активно устанавливать на передовых позициях запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

"Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевых заданий зашло на собственное минное поле и получило потери убитыми и раненными", - сообщил Мотузянык.

Он не назвал точное количество погибших оккупантов.

В то же время, по данным украинской военной разведки, российское командование распространяет информацию, что данное подразделение не подорвалось на минах, а попало под обстрел противника.

Как сообщали Українськi Новини, разведка Минобороны заявляет, что несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.