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07 мая 2019, вторник, 14:31 281
Силовые структуры 2019-05-07T15:37:26+03:00
Українські Новини
Несколько групп российских снайперов прибыли на Донбасс

Несколько групп российских снайперов прибыли на Донбасс

Несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"По данным Главного управления Разведки Минобороны, из России прибыли группы снайперов одной из частных военных кампаний", - сообщил он.

По данным разведки, они прибыли для выполнения особых заданий на линии боевого столкновения.

2 мая главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия активизировала усилия по принудительному предоставлению российского гражданства боевикам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

В СБУ заявили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России.

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