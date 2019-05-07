Несколько групп российских снайперов прибыли на Донбасс

Несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"По данным Главного управления Разведки Минобороны, из России прибыли группы снайперов одной из частных военных кампаний", - сообщил он.

По данным разведки, они прибыли для выполнения особых заданий на линии боевого столкновения.

2 мая главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия активизировала усилия по принудительному предоставлению российского гражданства боевикам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

В СБУ заявили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России.