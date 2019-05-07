Несколько групп российских снайперов прибыли на Донбасс

Несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.\r\nОб этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.\r\n"По данным Главного управления Разведки Минобороны, из России прибыли группы снайперов одной из частных военных кампаний", - сообщил он.\r\nПо данным разведки, они прибыли для выполнения особых заданий на линии боевого столкновения.\r\n2 мая главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия активизировала усилия по принудительному предоставлению российского гражданства боевикам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".\r\nВ СБУ заявили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России.