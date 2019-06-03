підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 12:56 32
Президент 2019-06-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Спікером Зеленського стане журналістка Юлія Мендель, - ЗМІ

Спікером Зеленського стане журналістка Юлія Мендель, - ЗМІ

Володимир Зеленський і Юлія Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel
Володимир Зеленський і Юлія Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого спікера. Від кандидатів потрібно знати мінімум три мови, мати досвід у журналістиці або публічній сфері та, за необхідності, працювати 24/7. Перемогла в конкурсі журналістка Юлія Мендель, повідомляє "The Бабель" з посиланням на джерела.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, вчилася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Кілька років як журналістка співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

У колонці для ТСН.иа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів у Єльський університет, США. Там вона отримала важливі зв'язки і зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрумами. За рік до цього, в 2015 році, за програмою Міжнародного інституту преси вона і ще дев'ять журналістів з різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

У 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей допис зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Серед Facebook-друзів журналістки - колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. "Дружить" вона і з заступником голови Адміністрації Президента, в минулому сценаристом "Студії "Квартал-95" Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував "ЗеКоманду" під час передвиборчої кампанії.

Останнім часом вона, як і всі українські журналісти, багато писала про президентські вибори та їх головних учасників - Зеленського, Порошенка, Тимошенко. У попередні роки Мендель закликала звільнити Надію Савченко з російського полону, писала про проблеми учасників АТО, публікувала селфі з відомими політиками та журналістами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

Тим часом Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Спікер Президента України

Архів
Новини
Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС 15:32
Проект Екошкола «Фармак» увійшов у топ-10 проектів сталого розвитку України 15:29
Прихильники Супрун знову захопили Одеський медуніверситет: відтіснили охорону і зайняли ректорат, – ЗМІ 15:27
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром 15:01
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok