Спікером Зеленського стане журналістка Юлія Мендель, - ЗМІ

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого спікера. Від кандидатів потрібно знати мінімум три мови, мати досвід у журналістиці або публічній сфері та, за необхідності, працювати 24/7. Перемогла в конкурсі журналістка Юлія Мендель, повідомляє "The Бабель" з посиланням на джерела.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, вчилася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Кілька років як журналістка співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

У колонці для ТСН.иа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів у Єльський університет, США. Там вона отримала важливі зв'язки і зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрумами. За рік до цього, в 2015 році, за програмою Міжнародного інституту преси вона і ще дев'ять журналістів з різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

У 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей допис зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Серед Facebook-друзів журналістки - колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. "Дружить" вона і з заступником голови Адміністрації Президента, в минулому сценаристом "Студії "Квартал-95" Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував "ЗеКоманду" під час передвиборчої кампанії.

Останнім часом вона, як і всі українські журналісти, багато писала про президентські вибори та їх головних учасників - Зеленського, Порошенка, Тимошенко. У попередні роки Мендель закликала звільнити Надію Савченко з російського полону, писала про проблеми учасників АТО, публікувала селфі з відомими політиками та журналістами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

Тим часом Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка.