Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.\r\nПро це йдеться в указі №349 від 3 червня, передають Українські Новини.\r\nВ указі не названа причина звільнення.\r\nКононенко обіймав цю посаду з липня 2017 року.\r\nДо цього він був начальником департаменту захисту національної державності СБУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.\r\nРаніше, 20 травня, голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.