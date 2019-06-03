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03 червня 2019, понеділок, 11:16 19
Силові структури 2019-06-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка

Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка

Віктор Кононенко. Скріншот відео СБУ
Віктор Кононенко. Скріншот відео СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №349 від 3 червня, передають Українські Новини.

В указі не названа причина звільнення.

Кононенко обіймав цю посаду з липня 2017 року.

До цього він був начальником департаменту захисту національної державності СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Раніше, 20 травня, голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.

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