Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №349 від 3 червня, передають Українські Новини.

В указі не названа причина звільнення.

Кононенко обіймав цю посаду з липня 2017 року.

До цього він був начальником департаменту захисту національної державності СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Раніше, 20 травня, голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.