Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба

Порушені за заявами юриста Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

Таку оцінку дав у коментарі Українським Новинам директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба.

"Заяви про скоєння злочинів реєструються автоматично, це – вимога закону. Я не можу говорити про перші висновки слідчих груп, це – таємниця слідства. Але моя оцінка, дивлячись на аргументацію, що викладена в заявах, можна сміливо стверджувати, що ці справи мають юридично-правову перспективу", - заявив він.

За словами Романа Труби, слідчі дії за цими заявами вже активно ведуться.

"Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання", - заявив голова ДБР.

При цьому він не зміг спрогнозувати точні терміни досудового розслідування.

"Для нас найважливіше – якісне та професійне досудове розслідування. Це не декілька слідчих дій, а цілий комплекс. У тому числі – слідчо-розшукові дії. Розуміючи суспільний резонанс, ми будемо намагатися дати відповідь якнайшвидше. Але це точно – не місяць. Однозначно, більший період", - вважає Роман Труба.

Водночас директор ДБР виключає можливість впливу на слідство ззовні, враховуючи політичну вагу об'єкта розслідувань.

"Потрібно намагатися, і ми будемо це робити, підводити суспільство до розуміння, що перед Законом всі рівні. І це саме ті категорії справ, де ми маємо можливість довести, що немає обраних. Якщо людина скоїла злочин, вона повинна понести відповідальність", - резюмував Роман Труба.

Як повідомлялося раніше, юрист Андрій Портнов зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якій він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу.

Вчорашнього президента України звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

Сам Портнов вже повідомив, що ДБР почало розслідування з його заяв.