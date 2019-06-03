підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 10:41 713
Силові структури 2019-06-03T12:31:27+03:00
Українські Новини
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба

Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба

Роман Труба.
Роман Труба.

Порушені за заявами юриста Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

Таку оцінку дав у коментарі Українським Новинам директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба.

"Заяви про скоєння злочинів реєструються автоматично, це – вимога закону. Я не можу говорити про перші висновки слідчих груп, це – таємниця слідства. Але моя оцінка, дивлячись на аргументацію, що викладена в заявах, можна сміливо стверджувати, що ці справи мають юридично-правову перспективу", - заявив він.

За словами Романа Труби, слідчі дії за цими заявами вже активно ведуться.

"Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання", - заявив голова ДБР.

При цьому він не зміг спрогнозувати точні терміни досудового розслідування.

"Для нас найважливіше – якісне та професійне досудове розслідування. Це не декілька слідчих дій, а цілий комплекс. У тому числі – слідчо-розшукові дії. Розуміючи суспільний резонанс, ми будемо намагатися дати відповідь якнайшвидше. Але це точно – не місяць. Однозначно, більший період", - вважає Роман Труба.

Водночас директор ДБР виключає можливість впливу на слідство ззовні, враховуючи політичну вагу об'єкта розслідувань.

"Потрібно намагатися, і ми будемо це робити, підводити суспільство до розуміння, що перед Законом всі рівні. І це саме ті категорії справ, де ми маємо можливість довести, що немає обраних. Якщо людина скоїла злочин, вона повинна понести відповідальність", - резюмував Роман Труба.

Як повідомлялося раніше, юрист Андрій Портнов зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якій він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу.

Вчорашнього президента України звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

Сам Портнов вже повідомив, що ДБР почало розслідування з його заяв.

Більше новин про: Роман Труба Андрій Портнов ДБР України

Архів
Новини
Джамала, Чарлі Чаплін і "Зоопарк": в Україні стартував "Чілдрен Кінофест" 12:51
Зеленський доручив в.о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою 12:28
На виборах у Раду "Слуга народу" проходить з величезним відривом, на другому місці - платформа Бойка 12:25
"Укрзалізниця" та великий бізнес наблизилися до підписання меморандуму, - ЗМІ 12:16
Ярош назвав партію, за списком якої піде на дострокові вибори Ради 12:12
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok