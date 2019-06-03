Після вихідних долар різко впав у київських обмінниках

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 31 травня на 8,66 коп. до 26,9465 UAH\/USD, курс купівлі - на 13,93 коп. до 26,5397 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,5397\r\n26,9465\r\n29,5371\r\n30,0968\r\n3,64\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,8000\r\n27,1000\r\n29,9000\r\n30,5000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,8000\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.\r\nРаніше долар і євро перед вихідними злетіли в ціні.