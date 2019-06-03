Після вихідних долар різко впав у київських обмінниках

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 31 травня на 8,66 коп. до 26,9465 UAH/USD, курс купівлі - на 13,93 коп. до 26,5397 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5397 26,9465 29,5371 30,0968 3,64 4,24 Максимальний 26,8000 27,1000 29,9000 30,5000 4,00 5,00 Мінімальний 26,0000 26,8000 29,0000 29,9500 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.

Раніше долар і євро перед вихідними злетіли в ціні.