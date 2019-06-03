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03 червня 2019, понеділок, 09:41 40
Життя 2019-06-03T12:45:03+03:00
Українські Новини
Грози, град і шквали: українців попередили про різке погіршення погоди

Грози, град і шквали: українців попередили про різке погіршення погоди

Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Сьогодні, 3 червня, у деяких областях України очікується різке погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що місцями в Україні очікуються грози, град та шквали.

"За даними Укргідрометцентру, 3 червня у південних і східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, вдень в окремих районах півдня і сходу країни град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 3 червня в більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"Київська область: 3-5 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почнеться з контрастної погоди.

Також синоптик попередила про небезпечну погоду на початку тижня.

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