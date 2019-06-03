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03 червня 2019, понеділок, 09:16 5
Фінанси 2019-06-03T09:30:10+03:00
Українські Новини
Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу

Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу

Національний банк у травні застосував до Приватбанку міру впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в травні 2019 застосував до Приватбанку захід впливу у вигляді письмового застереження за неподання на запит спеціально уповноваженого органу інформації.

Національний банк з 31 серпня 2016 постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк оскаржив рішення суду про незаконність процедури націоналізації.

Національний банк заявляє, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії з допомогою українських судів.

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