Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу

Національний банк у травні застосував до Приватбанку міру впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в травні 2019 застосував до Приватбанку захід впливу у вигляді письмового застереження за неподання на запит спеціально уповноваженого органу інформації.

Національний банк з 31 серпня 2016 постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк оскаржив рішення суду про незаконність процедури націоналізації.

Національний банк заявляє, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії з допомогою українських судів.