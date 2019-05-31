Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов, - Нацбанк

Национальный банк заявляет, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"31 мая 2019 Хозяйственный суд Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского Игоря Валерьевича к Национальному банку и Приватбанку о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства И. В. Коломойского по этим кредитным договорам. НБУ обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства, - сказано в нем.

В декабре 2018 НБУ обратился в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед НБУ.

Указывается, что в 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования, полученных Приватбанком за период 2008-2014 годов.

Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам Приватбанка, задолженность по которым на данный момент составляет 9,2 млрд гривен.

"Однако вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, бывший акционер Приватбанка Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности", - подчеркивает Нацбанк.

Сообщается, что подобные исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским районным судом Киева 20 апреля, несмотря на имеющуюся противоположную судебную практику Верховного Суда в подобных правоотношениях.

Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа Эстоппель (широко применяется в практике Верховного Суда), Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

Кроме того, это осложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами Приватбанка.

Как сообщали Українськi Новини, Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 4 июня в деле по иску Игоря Коломойского о возврате ему акций Приватбанка.

Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка.

Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.