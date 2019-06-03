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03 червня 2019, понеділок, 08:20 16
Силові структури 2019-06-03T09:30:28+03:00
Українські Новини
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика

На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Вчора, 2 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, де бойовики обстріляли будинки мирних жителів, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам'янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ.

Раніше, за даними СЦКК, бойовики обстріляли Сентяновку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ.

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