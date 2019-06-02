Відео дня: у ЗСУ показали "відбиття десантної операції" на узбережжі Азовського моря

На узбережжі Азовського моря Збройні сили України провели навчання. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил України в Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Так, повідомляється, що під час навчань українські військові відпрацювали навички відбиття ударів з боку ймовірного противника.

Наголошується, що в навчаннях були задіяні військовослужбовці, які раніше брали участь в бойових операціях в районах проведення ООС.

Також у прес-центрі відзначили, що цей захід організовується з метою підготовки бійців ЗСУ до можливого оперативно-тактичного сценарієм на узбережжі Азовського моря з боку Російської Федерації.

Як повідомляли Українські Новини, на Тендрівській косі розвідники морського спецназу провели навчання.

Раніше ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell".