Відео дня: у ЗСУ показали "відбиття десантної операції" на узбережжі Азовського моря

На узбережжі Азовського моря Збройні сили України провели навчання. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил України в Facebook, опублікувавши відповідне відео.\r\nТак, повідомляється, що під час навчань українські військові відпрацювали навички відбиття ударів з боку ймовірного противника.\r\n\r\nНаголошується, що в навчаннях були задіяні військовослужбовці, які раніше брали участь в бойових операціях в районах проведення ООС.\r\nТакож у прес-центрі відзначили, що цей захід організовується з метою підготовки бійців ЗСУ до можливого оперативно-тактичного сценарієм на узбережжі Азовського моря з боку Російської Федерації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Тендрівській косі розвідники морського спецназу провели навчання.\r\nРаніше ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell".