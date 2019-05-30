На Тендровской косе разведчики морского спецназа провели учения

На Тендровской косе (юг Херсонской области) в мае прошли тактико-специальные учения разведчиков 73 Морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.\r\n"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морского центра специального назначения 73МЦСпН на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в сообщении.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".\r\nА также в Одесской области испытали две ракетные системы.\r\nА раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".\r\nРанее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".