На Тендровской косе разведчики морского спецназа провели учения

Рядом с Крымом разведчики морского спецназа ВСУ провели учения. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Рядом с Крымом разведчики морского спецназа ВСУ провели учения. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Тендровской косе (юг Херсонской области) в мае прошли тактико-специальные учения разведчиков 73 Морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морского центра специального назначения 73МЦСпН на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".

А также в Одесской области испытали две ракетные системы.

А раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

Ранее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".