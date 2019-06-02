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02 червня 2019, неділя, 13:50 9
Події 2019-06-02T14:15:05+03:00
Українські Новини
Внаслідок урагану на рок-фестивалі під Дніпром загинув чоловік, двоє травмовано

Внаслідок урагану на рок-фестивалі під Дніпром загинув чоловік, двоє травмовано

1 людина загинула та 2 травмовано ввечері 1 червня через ураган на рок-фестивалі KOZAK Fest у Дніпропетровській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Дніпровської міської ради.

Повідомляється, що загинув чоловік з обслуговуючого персоналу.

Ще 2 відвідувачів фестивалю було госпіталізовано з переломами.

Ураган пошкодив намети, батут і сцену, конструкції якої завдали смертельні поранення чоловікові.

На заході були присутні близько 10 тис. осіб.

Організатори рок-фестивалю Kozak Fest скасували всі заходи, які було заплановано на 2 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 184 населених пункти у 7 областях знеструмлені через погіршення погодних умов.

2 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Раніше українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях.

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