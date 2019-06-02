Внаслідок урагану на рок-фестивалі під Дніпром загинув чоловік, двоє травмовано

1 людина загинула та 2 травмовано ввечері 1 червня через ураган на рок-фестивалі KOZAK Fest у Дніпропетровській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Дніпровської міської ради.\r\nПовідомляється, що загинув чоловік з обслуговуючого персоналу.\r\nЩе 2 відвідувачів фестивалю було госпіталізовано з переломами.\r\nУраган пошкодив намети, батут і сцену, конструкції якої завдали смертельні поранення чоловікові.\r\nНа заході були присутні близько 10 тис. осіб.\r\nОрганізатори рок-фестивалю Kozak Fest скасували всі заходи, які було заплановано на 2 червня.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 184 населених пункти у 7 областях знеструмлені через погіршення погодних умов.\r\n2 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nРаніше українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях.