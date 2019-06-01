У Міжнародний день захисту дітей у харківському парку Горького встановили рекорд по найбільшій кількості дітей, які одночасно грають в шахи.

Як повідомляє видання Городской дозор Харкова, в турнірі взяли участь 556 гравців у віці від 5 до 16 років.

Рекорд України з одночасної гри в шахи

Сеанс одночасної гри пройшов на центральній алеї парку імені Горького. Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували унікальне для країни досягнення і передали підтверджуючий сертифікат міському голові Геннадію Кернесу.

Рекорд був визнаний встановленим в той момент, коли гравці зробили перший хід. Суперниками гравців стали провідні гросмейстери та дитячі тренери. Після гри всі учасники отримали медалі за участь в рекорді України.

Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова повідомила, що це вже третій шаховий рекорд, який встановлений в Харкові. "Ви - справжня столиця України в цьому спорті. Першим був ваш знаменитий чемпіон Тихон Черняєв, який вже 5 років здав перший дорослий розряд з шахів. Крім того, наймасовіший дорослий турнір теж пройшов тут", - зазначила вона, відповідаючи на питання журналістів.