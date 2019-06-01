В субботу, 1 июня в Киеве прошло открытие обновленной детской железной дороги в Сырецком парке. Во время реставрации зоны отдыха власти приняли решение возобновить и улучшить работу миниатюрных поездов.

Первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский детский" в 10:30. Об этом Информатор сообщает с места события.

В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно. Однако в будущем детский билет будет стоить 30 гривен, а взрослый — 50.

На открытии собрались толпы родителей с детьми. Под сопровождение оркестра со станции отправился первый поезд. Проводниками в нем были юные железнодорожники из разных уголков Украины. К слову, на открытие приехали будущие машинисты и проводники из Харькова, Одессы, Запорожья и даже Минска.

Детская железная дорога в Сырецком парке установила мировой рекорд, как первая абсолютно точная копия настоящей. Поезда и здание вокзала отличаются от "Киева-Пассажирского" лишь более миниатюрными размерами.

На вокзале также можно попасть в музей "Укрзалізниці", который размещен в отдельном зале. Вход в него обойдется вам всего в 20 гривен. Также создателям удалось полностью повторить железнодорожные кассы и пункт дежурного на вокзале. Это позволяет ребенку полностью погрузиться в реалистичную атмосферу и почувствовать себя сотрудником компании-перевозчика.

Киевская детская железная дорога была открыта 2 августа 1953 года. В нее входят 2 станции — "Вишенка" и "Яблонька". Длина колеи, замкнутой в кольцо, составляет около 2,5 километров. Кроме того, железная дорога имеет 100-метровый виадук и 7 стрелочных переводов.

Где: улица Парково-Сырецкая, 4. Ближайшая станция метро "Дорогожичи", "Берестейская", "Шулявская".

Цена: детский билет — 30 гривен, взрослый — 50 гривен, вход в музей — 20 гривен.

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