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01 червня 2019, субота, 18:55 11
Силові структури 2019-06-01T20:30:01+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли Сентянівку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ, - СЦКК

Бойовики обстріляли Сентянівку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ, - СЦКК

Обстріл Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Обстріл Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовики обстріляли населений пункт Сентянівка і намагалися звинуватити в цьому підрозділи Об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"29 травня в н.п. Сентянівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній уряду України території, члени патруля Місії бачили пошкодження 6 будинків, із яких 3 розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а 3 - на південній стороні цієї ж вулиці", - йдеться в даних звіту Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ від 31 травня.

За оцінкою СММ, всі описані вище пошкодження будинків викликані потраплянням осколків.

Повідомляється, що бойовики, щоб приховати свої злочинні наміри та обстріли будівель поблизу Первомайська, відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарату СММ.

"При детальному вивченні інформації, викладеної в звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об'єднаних сил і збройних формувань РФ, є підстави вважати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксований представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України. Підтвердженням зазначеного можуть служити висновки, зроблені з нижче наведеної інформації, а це неможливість визначення типу використаного озброєння і напряму стрільби, відсутність випадків відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ в першій половині доби 29 травня 2019. А також відсутність запитів СММ ОБСЄ з району зазначеного населеного пункту на встановлення тиші або припинення вогню з боку ЗС України", - сказано в повідомленні.Обстріл Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Обстріл Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 31 травня, поранені двоє військових.

Крім того, проккупанты обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

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