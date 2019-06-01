Росія різко знизила поставки дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації видало дозволи на поставки російського дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, знизивши їх на 30-50% від поточного рівня.\r\nПро це enkorr повідомили обізнані джерела з оточення російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".\r\nПогоджений на червень обсяг поставки ДТ становитиме 65 тис. т з яких "Роснефть" - 50 тис. т, "Лукойл" - 14,9 тис. т.\r\nЩодо зрідженого газу червневий обсяг визначено на рівні 32 тис. т, з яких 20 тис. т "Роснефти" і 12 тис. т - "Лукойлу".\r\nУ той же час, за словами постачальників близьких до "Лукойлу", погоджені на червень поставки лукойлівського ресурсу становитимуть 20 тис. т за ДТ і 10 тис. т по ЗВГ.\r\n"Поставки "Лукойлу" будуть знижені рівно на 33% від травневого рівня", - повідомило джерело, близьке до цієї компанії. Відсоток зменшення поставок ресурсу "Роснефти" поки невідомий, але виходячи з озвучених цифр, він може становити 50-75% від травневих обсягів.\r\nЩе однією важливою зміною стало те, що відтепер обсяги поставок російських ДТ і ЗВГ в Україні будуть узгоджуватися Мінекономрозвитку РФ щомісяця. Раніше ж Федеральна служба з митного та експортного контролю затверджувала граничні обсяги експорту на рік.\r\nЗа даними "Консалтингової групи А-95", в січні-квітні 2019 року середньомісячний імпорт ДТ з Росії становив 225 тис. т: 205 тис. т припадало на ресурс "Роснефти", 20 тис. т - на ресурс "Лукойлу".\r\nЩомісячні поставки ЗВГ були на рівні 53,5, з яких газ "Роснефти" - 43 тис. т, "Лукойлу" - 10,5 тис. т.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, уряд Росії заборонив експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з 1 червня.\r\nДанилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.\r\nТим часом російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива в Україну, а "Консалтингова група "А-95" заявляла, що постачання нафтопродуктів з Росії можуть поновитися з 1 червня.