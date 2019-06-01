"Чупакабра, а ти не ох*в?" - Найєм підтвердив справжність запису Пашинського, де той всіх матюкає

Депутат Ради і журналіст Мустафа Найєм підтвердив справжність запису голосу депутата Сергія Пашинського, опублікованої колишнім першим заступником глави Адміністрації Президента Андрієм Портновим, де депутат обзиває екс-посла США Марі Йованович і генпрокурора Юрія Луценка.

Про це Найєм написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Повністю підтверджую факт нашої з ним бесіди. Все так і було", - заявив Найєм.

Журналіст запевнив, що Пашинський "ніколи нічого не вирішував ні в МВС, ні в поліції", він також не може нікуди нікого призначати.

"Під час останньої розмови я розхвилювався і звернувся до Сергія Володимировича не за ім'ям і по батькові, а як ми зазвичай називаємо його між собою в парламенті: "Чупакабра, а ти не ох...в будувати з себе вершителя доль?!" - сказав я йому, і на цьому все закінчилося", - написав Найєм.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов назвав чотирьох людей, яких хоче притягнути до кримінальної відповідальності.

Також Генпрокуратура знову закрила справу про скандальне поранення Хімікуса Пашинським.