Премії по 3 тис. гривень отримає одна категорія військових, - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак вирішив преміювати 3 тис. гривень військовослужбовців, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед Операцією Об'єднаних сил (ООС).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Військовослужбовці ЗС, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, будуть премійовані 3 тис. гривень. Таке рішення прийняв, перебуваючи в розташуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті", - написав він.

Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах і виснажливий навчальний процес під час бойового злагодження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Полторак збільшив на 5 тис. гривень винагороду військовим на передовій і на 1 тис. - в інших районах ООС. У березні колишній Президент Петро Порошенко доручив Полтораку підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%.

Тим часом Полторак подав у відставку.