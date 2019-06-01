Бойовики втратили пораненими п'ятьох "бійців" за двох українських військових на фронті

Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) 31 травня, двох військових поранено.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"31 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, протитанкової зброї, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 31 травня 5 бойовиків було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 разів обстріляли позиції сил ООС 30 травня, 2 військових поранені. Раніше на Донбасі при мінометному обстрілі поранили воїна ВСУ.

Крім того, окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.