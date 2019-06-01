підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 червня 2019, субота, 10:55 19
Силові структури 2019-06-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики втратили пораненими п'ятьох "бійців" за двох українських військових на фронті

Бойовики втратили пораненими п'ятьох "бійців" за двох українських військових на фронті

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) 31 травня, двох військових поранено.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"31 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, протитанкової зброї, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 31 травня 5 бойовиків було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 разів обстріляли позиції сил ООС 30 травня, 2 військових поранені. Раніше на Донбасі при мінометному обстрілі поранили воїна ВСУ.

Крім того, окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС обстріли на Донбасі Ситуація на Сході Втрати бойовиків Поранені військові

Архів
Новини
Премії по 3 тис. гривень отримає одна категорія військових, - Полторак 11:46
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Запуск ринку електроенергії створить передумови для зниження тарифів для бізнесу 11:03
Бойовики втратили пораненими п'ятьох "бійців" за двох українських військових на фронті 10:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
більше новин
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування 15:06
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку 13:44
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok