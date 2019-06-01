Сьогодні День захисту дітей: зміст і походження свята

Сьогодні, 1 червня, традиційно відзначають День захисту дітей, що привертає увагу громадськості до справ і проблем дитячого населення. Вперше у всьому світі він був проведений в 1950 році і понині успішно показує позитивні результати своєї діяльності. Про історію свята розкажуть Українські Новини.

День захисту дітей – одне з найстаріших свят, яке широко поширилися по світу. Як зазвичай і буває, в Україні він відзначається після останнього шкільного дзвоника, у перший літній день, коли діти продовжують святкувати початок канікул і закінчення шкільного року.

Вперше питання про потребу захисту дітей постало на Женевській конвенції в 1925 році. За збігом обставин чи внаслідок чого в той же рік відбувся дитячий фестиваль, організований Генеральним консулом Китаю в США для осиротілих дітей.

Особливо загострилося питання після Другої світової війни. Забезпечити дитяче покоління безпечним і здоровим майбутнім обіцяли учасники конгресу жінок 1949 року в Парижі. І незабаром відзначився перший День дітей.

В Україну свято, однак, прийшов у кінці 20 століття. Прийнятий Президентом Леонідом Кучмою указ про встановлення свята дозволив українцям перейняти міжнародну традицію в 1998 році.

Хоч серед населення прийнято проводити час з дитиною в розвагах і радості, у перший літній день при цьому активно працюють дитячі благодійні організації, а також проходять повсюдно освітні програми для дітей, які мають на меті навчити розумінню ними їх прав і вирішенню ситуацій, коли вони знаходяться під будь-яким тиском.

У всіх містах країн також намагаються придумати масу заходів з барвистим оформленням, веселими іграми та виставами.

Міжнародний День захисту дітей служить для нагадування дорослим про свою відповідальність перед настільки вразливою групою і дозволяє голосніше говорити про актуальні проблеми суспільства. При цьому в буденному розумінні це прекрасна можливість подарувати дитині свято.

Як повідомляли Українські Новини, у перший день літа очікується спека до +34: прогноз погоди.

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