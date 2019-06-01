підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
01 червня 2019, субота, 06:00 12
Lifestyle 2019-06-01T08:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні День захисту дітей: зміст і походження свята

Сьогодні День захисту дітей: зміст і походження свята

Діти. Фото: nash-dvor74.ru
Діти. Фото: nash-dvor74.ru

Сьогодні, 1 червня, традиційно відзначають День захисту дітей, що привертає увагу громадськості до справ і проблем дитячого населення. Вперше у всьому світі він був проведений в 1950 році і понині успішно показує позитивні результати своєї діяльності. Про історію свята розкажуть Українські Новини.

День захисту дітей – одне з найстаріших свят, яке широко поширилися по світу. Як зазвичай і буває, в Україні він відзначається після останнього шкільного дзвоника, у перший літній день, коли діти продовжують святкувати початок канікул і закінчення шкільного року.

Вперше питання про потребу захисту дітей постало на Женевській конвенції в 1925 році. За збігом обставин чи внаслідок чого в той же рік відбувся дитячий фестиваль, організований Генеральним консулом Китаю в США для осиротілих дітей.

Особливо загострилося питання після Другої світової війни. Забезпечити дитяче покоління безпечним і здоровим майбутнім обіцяли учасники конгресу жінок 1949 року в Парижі. І незабаром відзначився перший День дітей.

В Україну свято, однак, прийшов у кінці 20 століття. Прийнятий Президентом Леонідом Кучмою указ про встановлення свята дозволив українцям перейняти міжнародну традицію в 1998 році.

Хоч серед населення прийнято проводити час з дитиною в розвагах і радості, у перший літній день при цьому активно працюють дитячі благодійні організації, а також проходять повсюдно освітні програми для дітей, які мають на меті навчити розумінню ними їх прав і вирішенню ситуацій, коли вони знаходяться під будь-яким тиском.

У всіх містах країн також намагаються придумати масу заходів з барвистим оформленням, веселими іграми та виставами.

Міжнародний День захисту дітей служить для нагадування дорослим про свою відповідальність перед настільки вразливою групою і дозволяє голосніше говорити про актуальні проблеми суспільства. При цьому в буденному розумінні це прекрасна можливість подарувати дитині свято.

Як повідомляли Українські Новини, у перший день літа очікується спека до +34: прогноз погоди.

Раніше відзначили останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах.

Більше новин про: Свято сьогодні Міжнародне свято День захисту дітей

Архів
Новини
Законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі США 08:32
НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка 08:00
Photo by Pavlo Kublakov, UAF
У дитячо-юнацькій футбольный лізі України візьмуть участь по 12 найсильніших команд у різних вікових групах, - Костюченко 07:01 Прес-реліз
Магнітні бурі у червні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття 06:30
Сьогодні День захисту дітей: зміст і походження свята 06:00
більше новин
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування 15:06
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку 13:44
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok