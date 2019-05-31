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31 мая 2019, пятница, 21:29 58
Жизнь 2019-05-31T21:37:36+03:00
Українські Новини
Отмечают последний звонок-2019: столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах

Отмечают последний звонок-2019: столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах

В последней день весны, 31 мая, в школах Украины прозвучали последние звонки. Столичные выпускники 11 классов решили отметить важное событие в жизни купаниями в центральных фонтанах города. После школьных линеек они направились в Мариинский парк, к Дворцу Спорта и на Крещатик, которые традиционно являются самыми популярными локациями для развлечений выпускников из-за самых больших фонтанов.

"Информатор" и "Главком" запечатлели самые яркие моменты купаний в фонтанах, обливания друг друга водой и радости окончивших школу подростков.

Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Информатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Информатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускник. Фото:
Выпускник. Фото: "Информатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Информатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Выпускники купаются в фонтанах. Фото: "Главком"

Как сообщали Українські Новини, в 2017 киевские выпускники искупались в фонтанах, несмотря на дождь. Некоторые ребята самостоятельно заходили в фонтан, а некоторых туда несли друзья. В 2018 традицию также повторили и выложили в сеть яркое видео.

Тем временем 27 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 21 мая началась основная сессия ВНО тестированием по математике.

Ранее были обнародованы даты тестирования по предметам ВНО-2019.

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