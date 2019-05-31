Отмечают последний звонок-2019: столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах

"Информатор" и "Главком" запечатлели самые яркие моменты купаний в фонтанах, обливания друг друга водой и радости окончивших школу подростков.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 киевские выпускники искупались в фонтанах, несмотря на дождь. Некоторые ребята самостоятельно заходили в фонтан, а некоторых туда несли друзья. В 2018 традицию также повторили и выложили в сеть яркое видео.

Тем временем 27 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 21 мая началась основная сессия ВНО тестированием по математике.

Ранее были обнародованы даты тестирования по предметам ВНО-2019.