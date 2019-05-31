Отмечают последний звонок-2019: столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах

В последней день весны, 31 мая, в школах Украины прозвучали последние звонки. Столичные выпускники 11 классов решили отметить важное событие в жизни купаниями в центральных фонтанах города. После школьных линеек они направились в Мариинский парк, к Дворцу Спорта и на Крещатик, которые традиционно являются самыми популярными локациями для развлечений выпускников из-за самых больших фонтанов.\r\n"Информатор" и "Главком" запечатлели самые яркие моменты купаний в фонтанах, обливания друг друга водой и радости окончивших школу подростков.\r\n[gallery-6040]\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2017 киевские выпускники искупались в фонтанах, несмотря на дождь. Некоторые ребята самостоятельно заходили в фонтан, а некоторых туда несли друзья. В 2018 традицию также повторили и выложили в сеть яркое видео.\r\nТем временем 27 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 21 мая началась основная сессия ВНО тестированием по математике.\r\nРанее были обнародованы даты тестирования по предметам ВНО-2019.