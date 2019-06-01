В Україну йде антициклон з пожежами, градом і шквалами: синоптик дала прогноз на початок літа

Травень завершився в Україні погодою та продемонстрував грози, град, спеку і навіть смерчі. Літо ж почнеться з сухого антициклону, який підвищить пожежонебезпеку.

Про це у своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталія Діденко, передають Українські Новини.

Крім атмосферних фронтів, синоптичну ситуацію в Україні визначатиме антициклон східного походження. А це значить, що в наших східних областях, в південній частині, на Полтавщині, в Дніпрі і його районах суттєві опади малоймовірні. Світитиме сонце, протягом дня розігрівати повітря до + 28 + 32 градусів.

"Домінування сухого і жаркого повітря, провокувати посилення пожежної небезпеки, тому варто бути особливо обережними з вогнем," - попередила Діденко.

Метеоблог головного синоптика країни Djerlo: old.wetterzentrale.de

1-2 червня дощі з грозами пройдуть на заході та півночі, проте в неділю опади дійдуть до Харківщини та Одеської області. Під час гроз дощі можуть переходити в сильні зливи, можливі шквали і град.

Спека до +27 + 32 градусів утримається на півдні і сході України, на решті території літо дебютуватиме комфортними градусами, + 19 + 26 градусів.

На початку першого літнього тижня, 3-5 червня знову рясно поллє західні області України дощами. Опади періодично будуть доходити до Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей. Східна частина, більшість центральних областей і південь України належатиме сухій повітряній масі - сонце і спека. Температура повітря коливатиметься в межах + 25 + 32 градусів, під час дощів + 18 + 24 градуси.

В Києві початок червня передбачається з періодичними локальними дощами і грозами. Температура повітря в столиці, в залежності від інтенсивності і тривалості сонця, буде коливатися від +26 до +29 градусів.

"Ніжна весна поступається яскравому літу. Як важливо насолодитися кожним його днем, адже ця пора так швидко проходить", - порадила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, літо почнеться зі спеки до +34 і грози зі шквалами.