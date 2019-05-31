Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах

"Інформатор" і "Главком" відобразили найяскравіші моменти купання у фонтанах, обливання один одного водою і радості підлітків, що закінчили школу.

Як повідомляли Українські Новини, в 2017 київські випускники викупалися у фонтанах, незважаючи на дощ. Деякі хлопці самостійно заходили у фонтан, а деяких туди несли друзі. У 2018 традицію також повторили і виклали в мережу яскраве відео.

Тим часом 27 травня абітурієнти здавали зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов, а 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО тестуванням з математики.

Раніше були оприлюднені дати тестування з предметів ЗНО-2019.