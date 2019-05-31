підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах
31 травня 2019, пʼятниця, 21:29 41
Життя 2019-05-31T21:37:14+03:00
Українські Новини
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах

Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах

В останній день весни, 31 травня, в школах України пролунали останні дзвоники. Столичні випускники 11 класів вирішили відсвяткувати важливу подію у житті купаннями в центральних фонтанах міста. Після шкільних лінійок вони попрямували до Маріїнського парку, до Палацу Спорту та на Хрещатик, які традиційно є найпопулярнішими локаціями для розваг випускників через найбільші фонтани.

"Інформатор" і "Главком" відобразили найяскравіші моменти купання у фонтанах, обливання один одного водою і радості підлітків, що закінчили школу.

Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Інформатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Інформатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускник. Фото:
Випускник. Фото: "Інформатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Інформатор"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Главком"
Выпускники купаются в фонтанах. Фото:
Випускники купаються у фонтанах. Фото: "Главком"

Як повідомляли Українські Новини, в 2017 київські випускники викупалися у фонтанах, незважаючи на дощ. Деякі хлопці самостійно заходили у фонтан, а деяких туди несли друзі. У 2018 традицію також повторили і виклали в мережу яскраве відео.

Тим часом 27 травня абітурієнти здавали зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов, а 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО тестуванням з математики.

Раніше були оприлюднені дати тестування з предметів ЗНО-2019.

Більше новин про: Школа останній дзвоник

Архів
Новини
Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад 22:22
Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк 22:05
Макрон запросив Зеленського до Франції 21:46
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
ЦВК зареєструвала 9 самовисуванців у депутати Ради 20:44
більше новин
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування 15:06
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok