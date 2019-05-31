Vodafone відхрестився від купівлі Vega перед АМКУ

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ) заявляє Антимонопольному комітету (АМКУ) про передчасність тверджень про купівлю нею телекомунікаційної групи Vega ("Фарлеп-Інвест", Київ).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба АМКУ.

"Хочемо повідомити, що вже отримали відповідь на наш офіційний запит від ВФ України, в якому зазначено, що" твердження про укладення нашим товариством правочину з придбання корпоративних прав "Фарлеп-Інвест" передчасне і не відповідає дійсності", - повідомив АМКУ.

Зі слів АМКУ, таким чином, зараз немає ніяких підстав казати про порушення закону "Про захист економічної конкуренції", зокрема здійсненні зазначеними компаніями концентрації без дозволу.

Зазначається, що останнім часом комітет отримував запити щодо можливої ​​концентрації "Vodafone Україна" і Vega в зв'язку з публікаціями в пресі.

Йдеться про раніше опубліковану в ЗМІ інформацію про те, що група SCM продає свій телекомунікаційний актив Vega компанії "Vodafone Україна".

Як повідомляли Українські Новини, українці зможуть безкоштовно міняти оператора, зберігши при цьому номер: як це буде працювати.

Також у Дніпропетровській області абоненти Київстар і Vodafone не могли додзвонитися на лінію "101".

Тим часом в 1 кварталі Vodafone збільшив прибуток на 16%.