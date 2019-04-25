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25 апреля 2019, четверг, 06:00 326
Общество 2019-04-25T06:25:04+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут бесплатно менять оператора, сохранив при этом номер: как это будет работать

Украинцы смогут бесплатно менять оператора, сохранив при этом номер: как это будет работать

Телефон. Фото: hicomm.bg
Телефон. Фото: hicomm.bg

Уже с 1 мая украинцам станет доступна услуга бесплатной смены мобильного оператора без потери своего номера. Об этом сообщает Itc.ua.

Так, сообщается, что такая услуга будет поддержана самыми крупными операторами Украины: "Киевстар", Vodafone, Lifecell.

Кроме того, абонент при переходе на пользование услугами нового оператора сохраняет не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого пользовался с самого начала регистрации номера.

По данным сервиса, так называемый «переходной период» с одного оператора на другого будет занимать три дня. Однако абонент не будет ограничен все это время в пользовании.

Если же абонент захочет прервать операцию, он может сделать это лишь в первые 36 часов после подачи заявки. По завершению этой процедуры абоненту выдадут новую SIM-карту.

Для информирования тех абонентов, которые не знают, что их собеседники сменили оператора, перед соединением каждый раз будет звучать голосовое предупреждение. Однако услугу можно будет отключить.

Также отмечается, что предоставление услуги смены оператора вместе с выдачей новой SIM-карты бесплатное. После перехода на нового оператора абонент сможет самостоятельно выбрать один из доступных тарифных планов, либо за него это сделает автоматика.

Чтобы вернуть остаток на счету предыдущего оператора, нужно будет подавать соответствующее заявление, указав реквизиты банковского счета для зачисления остатка в ближайшем центре обслуживания абонентов старого мобильного оператора.

Как сообщали Українські Новини, украинцы за год потеряли более миллиарда гривен на "скрытых" услугах мобильных операторов.

Тем временем, "Киевcтар" включил 4G еще в 112 населенных пунктах.

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