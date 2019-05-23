В 1 квартале Vodafone увеличил прибыль на 16%

В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) сумела остановить падение прибыли, увеличив этот показатель на 16%, или на 59 млн гривен до 426 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

При этом доход оператора увеличился на 19%, или на 0,6 млрд гривен до 3,5 млрд гривен.

Кроме того, показатель OIBDA (аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 19% в годовом исчислении до 1,8 млрд гривен.

"Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. 4G-клиент Vodafone по результатам квартала в среднем использовал 7,6 ГБ трафика в месяц. Общий объем интернет-трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое. Количество клиентов, которые пользуются интернетом четвертого поколения связи, по результатам 1 квартала составляло 3,5 млн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, увеличились доходы торговой деятельности в связи с расширением собственной розницы.

По состоянию на текущий момент сеть магазинов Vodafone насчитывает более 200 собственных торговых точек.

Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей 4G и 3G – по результатам квартала 86% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 57% украинцев получили доступ к услугам 4G от Vodafone.

Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 22,5 млрд гривен.

По результатам 1-го квартала 2019 года количество клиентов Vodafone в Украине составляет 19,6 млн человек.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре прошлого года АМКУ открыл дело против операторов мобильной связи "Vodafone Украина", "Киевстар", lifecell.

Тем временем, в 2020 году в Украине может появиться 5G.